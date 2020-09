SERRAVALLE SCRIVIA – Data importante quella del 24 settembre per la realizzazione del Terzo Valico in provincia di Alessandria. Ecco che alle 16, con tanto di diretta streaming dalle 16 visibile qui, si procederà agli abbattimenti dell’ultimo diaframma di due gallerie della linea ferroviaria. Il tutto alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Il completamento dei lavori di scavo sarà fatto con metodo tradizionale per l’imbocco Nord della galleria, mentre attraverso la talpa Giovanna (la Tunnel Boring Machine) per l’imbocco Sud della galleria di Serravalle Scrivia.