ROMA – Nel mondo, così come in Italia la pandemia da Covid-19 non sembra voler rallentare. Anzi, con la ripresa in estate della vita di tutti i giorni, c’è stata un’importante risalita dei contagi. Nella settimana dal 16 al 22 settembre la Fondazione Gimbe ha registrato un aumento dei nuovi contagi da Covid-19 arrivati a 10.907 oltre che degli attualmente positivi saliti a quota 45.489. L’aumento dei contagi si ripercuote anche sul sistema sanitario con una crescita costante di ricoveri di pazienti con sintomi nei reparti normali, 2.604, e di quelli in terapia intensiva, 239. In due mesi, quindi, sono stati più che triplicati i ricoveri passati da 12.482 a 45.489.

Un bilancio che sarebbe potuto essere anche più alto se non fossero anche in aumento i casi asintomatici. “Fortunatamente la composizione percentuale dei casi attualmente positivi si mantiene costante: mediamente il 93-94% sono asintomatici/oligosintomatici; i pazienti ricoverati con sintomi rappresentano il 5-6% del totale e quelli in terapia intensiva lo 0,5%, anche se con differenze regionali rilevanti“, spiegano dalla Fondazione Gimbe attraverso la voce del presidente Cartabellotta.

Nella settimana che va dal 16 al 22 settembre, circa l’85% dei pazienti ricoverati con sintomi si concentrano in Lazio (482), Campania (360), Lombardia (294), Sicilia (224), Puglia (204), Emilia-Romagna (185), Piemonte (164), Liguria (148) e Veneto (141). L’82,8% dei pazienti in terapia intensiva si distribuisce invece in Lombardia (34), Lazio (31), Campania (23), Emilia-Romagna (22), Toscana (21), Sardegna (21), Liguria (17), Sicilia (15) e Veneto (14).