BISTAGNO – La Protezione Civile non lascia Bistagno dopo il maltempo che ha causato diversi allagamenti e danni nel paese dell’acquese. il Coordinamento Territoriale di Alessandria è infatti intervenuto con un camion di sacchetti di sabbia per arginare eventuali altre fuoriuscite d’acqua. Una semplice precauzione nel caso di nuove piogge dopo che fossi e caditoie sono state ostruite dal fango al termine del nubifragio di oggi. La sede di San Michele della Protezione Civilr in meno di un’ora dalla chiamata è riuscita a realizzare i sacchi necessari recapitandoli al Comune dopo la segnalazione dai colleghi di Acqui Terme.