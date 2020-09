CASSANO SPINOLA – Una notte infinita quella vissuta da ben 200 passeggeri a Cassano Spinola. Il convoglio, verso le 19, è rimasto in panne a causa di un guasto alla motrice nella galleria fuori dal paese, in direzione Arquata. A quel punto è stato necessario far arrivare un altro treno sul secondo binario del tratto per permettere il trasferimento dei viaggiatori. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati alle 22 e hanno operato insieme al personale delle Ferrovie e della Polfer.

La lunga operazione è durata fino alle 2 di notte senza conseguenze per i pendolari ma con la comprensibile stanchezza per un viaggio infinito e difficile da dimenticare.