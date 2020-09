ALESSANDRIA – Giovedì pomeriggio, il Generale di Corpo d’Armata Claudio Vincelli, Comandante del Comando Interregionale dei Carabinieri “Pastrengo” di Milano, da cui dipendono tutti i reparti dell’Arma di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, ha fatto visita al Comando Provinciale di Alessandria. Ricevuto dal Comandante Provinciale di Alessandria, il Colonnello Massimiliano Rocco, il Comandante di Vertice ha prima incontrato una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e, successivamente, si è intrattenuto a rapporto con gli Ufficiali della sede, i Comandanti del Gruppo Forestale Carabinieri di Alessandria e delle Compagnie di Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Acqui Terme e Tortona, nonché quelli dei Reparti Specializzati presenti nel capoluogo.

Nella circostanza, sono state affrontate le diverse tematiche di interesse istituzionale, con riferimento al ruolo dell’Arma a servizio della collettività in un momento particolare come quello caratterizzato dalla presenza del coronavirus, che richiede sempre maggiori impegno e professionalità nell’azione di prevenzione e contrasto ad ogni forma di criminalità, sia essa diffusa, comune o organizzata, anche per prevenire possibili infiltrazioni nel tessuto socio-economico della provincia. L’Alto Ufficiale ha poi visitato i locali della Caserma Scapaccino e ha incontrato il personale presente.