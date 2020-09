SOLERO – Quattro nuovi casi di contagio da Covid-19 a Solero. A comunicarlo l’Amministrazione Comunale al termine dei tamponi eseguiti su una ventina di persone che erano entrate a contatto con una persona risultata a sua volta positiva al coronavirus. “Il numero degli accertamenti è indicativo perché comprende alcune persone non residenti a Solero e altre che hanno fatto l’esame presso laboratori privati. Devo precisare che i laboratori privati che accertassero risultati positivi negli esami da loro effettuati, devono comunicarlo all’Asl, che provvede immediatamente a porre in quarantena la persona risultata positiva“, si legge nella nota pubblicata dal Comune a firma del sindaco Giovanni Ercole.

Dei primi casi accertati come positivi nel mese di settembre, due sono guariti e uno è in via di guarigione, ovvero ha avuto un primo tampone negativo ed è in attesa del secondo. Attualmente in paese risultano ancora otto persone positive al Covid-19. “È un numero elevato, ma i tamponi eseguiti sono stati veramente molti, grazie all’efficienza dimostrata in questo frangente dai medici di base e dall’Asl ed alla disponibilità di coloro che si sono rivolti a laboratori privati. Si può concludere che la situazione richiede elevata attenzione, ma è sotto controllo“, prosegue il comunicato.

Recentemente inoltre “sono stati segnalati dai pediatri due ragazzi che presentavano sintomi riconducibili al Covid. Sono stati sottoposti ad accertamenti sia loro che i famigliari conviventi, con esiti fortunatamente tutti negativi. Ricordo, ancora una volta, di prestare la massima attenzione al rispetto delle regole. La continuazione dell’attività scolastica deve essere l’obiettivo di tutti. Invito ad evitare occasioni che possono generare assembramenti quali feste private, ecc., considerando anche che la stagione autunnale non consente più l’organizzazione di eventi all’aperto“.