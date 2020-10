PIEMONTE – Sono 52 le persone guarite comunicate oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, per un totale di 28.072 da inizio pandemia. Non ci sono persone guarite in provincia di Alessandria che mantiene invariato il numero a 3451. Questa invece la situazione nelle altre province: 1639 (+2) Asti, 885 (+3) Biella, 2739 (+21) Cuneo, 2569 (+0) Novara, 14.257 (+20) Torino, 1313 (+2) Vercelli, 1023 (+4) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 368 sono quei pazienti considerati in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo.

C’è un decesso di persona positiva al test del Covid-19, nessuno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è quindi di 4165 deceduti risultati positivi al virus. Fermo a 682 il conto dei decessi nell’Alessandrino. Così invece nelle altre province: 256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 379 Novara, 1840 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Sono 110 i casi rispetto a ieri, di cui 83 asintomatici. Dei 110 casi, 34 screening, 52 contatti di caso, 24 con indagine in corso. In tutto sono 35.512 le persone che sono risultate positive al Covid-19 da inizio pandemia. I casi importati sono 8 su 110. Sono 5 in più rispetto a ieri i contagi in provincia di Alessandria per un totale di 4395. Questo quello che è successo nelle altre province: 1985 Asti, 1126 Biella, 3482 Cuneo, 3361 Novara, 17.744 Torino, 1675 Vercelli, 1219 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 299 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 226 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (invariato rispetto a ieri), mentre i pazienti ospitati negli altri reparti sono 203 (+7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2692. I tamponi diagnostici finora processati sono 726.046 di cui 400.613 risultati negativi.