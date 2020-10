VIGNOLE BORBERA – Dopo il caso di un dipendente risultato positivo al coronavirus che ne aveva portato alla chiusura precauzionale, riapre il Comune di Vignole Borbera. Tutti i tamponi eseguiti nei giorni scorsi sul sindaco Giuseppe Teti, gli amministratori e i dipendenti sono risultati infatti tutti negativi.

“Fortunatamente non ci sono state altre positività oltre a quella già comunicata. Inoltre vorrei tranquillizzare tutti gli abitanti del paese perché non c’è un focolaio di coronavirus a Vignole Borbera. Abbiamo sin da subito seguito i protocolli necessari per il contenimento della pandemia“, ha spiegato il sindaco Teti.