ALESSANDRIA – Su disposizione del Questore di Alessandria la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura, insieme alla Polizia di Casale hanno disposto la chiusura, per 7 giorni del “Bar Plaza”, in piazza Giuseppe Mazzini a Casale. Il provvedimento è stato adottato per la costante presenza di avventori con precedenti per varie tipologie di reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Il bar, secondo le forze dell’ordine, era divenuto luogo di abituale ritrovo e un punto di riferimento per soggetti pluripregiudicati, e quindi causa di allarme sociale e motivo di preoccupazione per i residenti.

Per impedire il reiterarsi della situazione è stata temporaneamente sospesa l’attività del locale, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.