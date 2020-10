AGGIORNAMENTO ORE 21.30 – Sono 55 le persone trasferite da Terranova al Palafiere di Casale dove sono stati allestiti anche 30 posti letto.

AGGIORNAMENTO ORE 18.24 – I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Alessandria stanno continuando a operare in tutto il territorio per alberi pericolanti e allagamenti. Questa mattina hanno inoltre recuperato un gruppo di cacciatori rimasto bloccato in seguito all’esondazione del Sesia a Terranova. Sul posto è arrivato anche l’elicottero per le operazioni di individuazione e recupero. I Vigili del Fuoco alessandrini inoltre stanno fornendo supporto nel cuneese e vercellese con personale e mezzi a seguito degli evneti alluvionali delle ultime ore.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 – A Mornese 50 abitazioni risultano senza corrente elettrica.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alessandria, Paolo Borasio, invita a diffidare delle notizie allarmistiche diramate da alcuni. La situazione ad Alessandria è sotto controllo.

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 – Il Palafiere di Casale ha aperto ed è pronto ad accogliere i cittadini che sceglieranno di passare le prossime ore, ed eventualmente la notte, nel complesso dopo lo sgombero di Terranova per le acque minacciose del Sesia. Ecco le immagini:



AGGIORNAMENTO ORE 13.45 – Il sindaco diha disposto lo. “La situazione è grave ma sotto controllo, argineremo il problema.” Il videomessaggio di Federico Riboldi AGGIORNAMENTO ORE 13.10 –sulle aree dei corsi d’acqua dove è atteso il transito dell’onda di piena che potrà dar luogo a locali allagamenti e per incremento dei livelli del Lago Maggiore. Rovesci e isolati temporali attesi stasera e nella giornata di domani.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 – Chiuso il guado sulla provinciale 225 a Melazzo per la piena del torrente Erro.

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 – Il ponte sul fiume Po a Valenza è regolarmente percorribile. Lo specifica la Protezione civile dopo le richieste dei cittadini in seguito alla chiusura del ponte sul Sesia.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 – Ad Alessandria sgomberate le aree golenali sul Tanaro. Attesa la piena straordinaria da stasera fino a mezzanotte-l’una. “Senza rischi per la città” ha specificato l’assessore alla Protezione civile, Paolo Borasio.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – Nel casalese i Carabinieri di Casale e la Polizia locale stanno monitorando la situazione lungo il Sesia e il Po. Nel servizio video le attività compiute fino a questa mattina.

AGGIORNAMENTO ORE 10.02 – Una colonna mobile della Protezione Civile di Alessandria è partita verso Garessio per l’emergenza maltempo in seguito all’esondazione del Tanaro (che ora è sotto il livello di pericolo) in quel territorio. Ad Alessandria verrà mantenuto un presidio attivo oggi e domani. Di seguito la diretta video di questa mattina:



AGGIORNAMENTO ORE 08.36 – Si segnala l’allagamento della provinciale tra Morano-Due Sture all’altezza della cascina Cardinala.

AGGIORNAMENTO ORE 08.11 – Persistono le precipitazioni sul Piemonte settentrionale. Le zone del Piemonte più colpite si trovano nel verbano a Sambughetto 622 mm totali di pioggia e a Candoglia 598 mm. Nel cuneese nelle ultime ore attenuazione dell’intensità delle precipitazioni.





AGGIORNAMENTO ORE 08.02 – Come riferisce Arpa, Agenzia per la protezione dell’ambiente, sulla base delle attuali precipitazioni e dell’eveluzione meteorologica per le prossime ore il Centro Funzionale ha diramato un bollettino di previsione delle piene. Dall’immagine emerge in particolare “la previsione di livelli superiori alla guardia lungo l’asta di Tanaro, Orco, Dora Baltea, Po e Lago Maggiore, mentre è atteso il superamento dei livelli di pericolo su Sesia e Toce“.



AGGIORNAMENTO ORE 7.54 – Provinciale 210 chiusa temporaneamente per piante che ostruiscono la strada da Acqui Terme fino a Cimaferle.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA *** AGGIORNAMENTI CONTINUI *** – Proseguono gli interventi in tutta la provincia soprattutto per caduta alberi e prosciugamenti che comunque al momento sono di lieve entità. Per tutta la notte i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno lavorato per mantenere in sicurezza il territorio e monitorare le strade, soprattutto nell’acquese, ovadese e casalese.