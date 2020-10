PIEMONTE – Il bollettino della Regione Piemonte sull’emergenza coronavirus non riporta alcun decesso di persone positive al covid per la giornata di oggi. Il totale rimane quindi 4166 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 683 Alessandria, 256 Asti, 209 Biella, 401 Cuneo, 379 Novara, 1840 Torino, 225 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Sono in tutto finora 36.010 i casi di persone finora risultate positive al coronavirus in tutta la regione, per un incremento di 279 unità. In provincia di Alessandria sono state registrate 11 nuove situazioni che portano il territorio a quota 4418 da inizio pandemia. Questa invece la situazione nel resto della regione finora: 2010 Asti, 1176 Biella, 3540 Cuneo, 3424 Novara, 17.990 Torino, 1689 Vercelli, 1225 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 301 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 236 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (-1 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 214 (-3 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3051.

I tamponi diagnostici finora processati sono 739.155 di cui 406.500 risultati negativi.

I guariti infine sono 28.175 (+59 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3460 (+5) Alessandria, 1642 (+1) Asti, 889 (+4) Biella, 2745 (+3) Cuneo, 2586 (+10) Novara, 14.309 (+25) Torino, 1324 (+11) Vercelli, 1024 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 196 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 392 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.