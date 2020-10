PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ancora diversi disagi in Provincia di Alessandria. per il maltempo che ha colpito il territorio. Mentre il Piemonte intende chiedere lo stato di emergenza al governo, e piange un morto e un disperso, si continua a lavorare per riportare alla normalità la situazione della alessandrino.

A Terranova, frazione di Casale, sabato erano 55 gli sfollati trasferiti al Palafiere dopo l’esondazione del Sesia di sabato 3 ottobre 2020. Tra i principali problemi tuttora esistenti alcuni tratti stradali colpiti da allagamenti. È il caso del sottopasso tra Quattordio e Mario chiuso per allagamenti.

Sul fronte meteo secondo Arpa, sono previste precipitazioni sull’arco alpino settentrionale ed occidentale, anche a carattere di rovescio, con valori attesi localmente moderati, in particolare sul Piemonte settentrionale, ma non si escludono fenomeni sparsi sulla regione di intensità più debole. Possibili fenomeni a carattere temporalesco in sconfinamento dalla Liguria di Levante si potranno verificare dalla tarda serata sul settore Appennico.

Buone notizie per i fiumi: attesi ulteriori decrementi dei livelli dei corsi d’acqua, ma non si escludono locali piene sull’idrografia minore associate alle precipitazioni a carattere di rovescio ancora previste. Il Lago Maggiore sarà ancora in crescita ma con velocità più modesta ed il Po ad Isola S. Antonio nella notte potrà raggiungere il livello di guardia rimanendo comunque al di sotto della soglia di pericolo.