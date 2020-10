PIEMONTE – Dopo la grande paura a causa del maltempo che si è scatenato nel weekend, il Piemonte fa la conta dei danni. Sono infatti 108, quasi un decimo del totale, i Comuni piemontesi che hanno subito danneggiamenti a causa delle forti piogge che si sono abbattute sul territorio nei giorni scorsi. Le opere danneggiate sono 1360 e sono diverse le utenze

Ancora numerose le utenze senza corrente elettriche: 2700 nel Verbano-Cusio-Ossola, 2360 in provincia di Vercelli, 1500 in provincia di Cuneo, 1000 in provincia di Biella, 240 in provincia di Novara, 180 in provincia di Torino, 13 nell’Alessandrino. Sino a oggi, invece, la Protezione civile regionale del Piemonte ha inviato ai Comuni che ne hanno fatto richiesta 420 sacchi di sabbia, una torre faro, 6 mini pale, 19 moto pompe per acqua e fango, diversi autoveicoli per la sorveglianza dei corsi d’acqua e dei punti critici. A Casale Monferrato sono stati inoltre forniti 180 metri di barriere anti-inondazione.

A Lu è crollato il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio. La struttura è collassata nella serata di ieri, alcune ore dopo che l’area era stata transennata in seguito alla caduta di alcuni calcinacci. Colpa delle forti piogge e vento che hanno ulteriormente minato il campanile già in parte compromesso.

In mattinata sono anche riprese le attività dei Vigili del Fuoco nelle zone del Piemonte colpite dall’alluvione. Il governatore Alberto Cirio sarà oggi nelle province piemontesi colpite dall’alluvione. Insieme a lui ci saranno alcuni assessori. Per la precisione Cirio sarà alle ore 12.30 a Borgo Vercelli, alle 13 a Romagnano Sesia, alle 13,30 nella zona industriale di Grignasco, alle 14.15 a Varallo Sesia; dopo le 16 sarà a Rosazza, Campiglia Cervo e Piedicavallo. Il vicepresidente Carosso si recherà invece nelle zone più colpite del Verbano-Cusio-Ossola: Omegna, Massiola, Ornavasso, Mergozzo, Premosello, Anzola, Pieve Vergonte, Pallanzeno e Formazza.