ARQUATA SCRIVIA – Gli agenti della Polfer di Novi Ligure sono intervenuti nella stazione di Arquata Scrivia per salvare un 23enne italiano che, in stato di forte agitazione, minacciava di gettarsi sui binari durante l’arrivo di un convoglio. Per l’intervento è stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria. Il giovane è stato tranquillizzato dai poliziotti e accompagnato negli uffici di Polizia dove, a seguito dell’intervento dei sanitari del 118, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.