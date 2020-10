SERRAVALLE SCRIVIA – Gli alessandrini appassionati di caffè si preparino a gioire perché presto potranno assaggiare i prodotti di Starbucks, la nota catena statunitense. Un nuovo store verrà aperto infatti all’outlet McArthurGlen di Serravalle. Le operazioni di allestimento del locale sono prossime alla conclusione e l’apertura dovrebbe avvenire entro novembre. Sul sito italiano la catena è tra l’altro alla ricerca di due posizioni, per barista e assistant store manager. Starbucks è arrivata in Italia nel 2018 aprendo il primo esercizio a Milano. In Piemonte la prima apertura è stata a Torino nell’ottobre 2019.

L’Outlet di Serravalle però avrà altri eventi in calendario nei prossimi mesi con due grossi appuntamenti e l’ormai tradizionale accensione del maestoso albero di Natale per fine novembre.