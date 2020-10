SPINETTA MARENGO – Un tavolo tecnico urgente per parlare di inquinamento e disastro ambientale a Spinetta Marengo e in Veneto. Questo il primo obiettivo ottenuto, dopo la protesta romana di ieri, dalle Mamme NoPfas e il Comitato Stop Solvay.

“Con grande soddisfazione, informiamo di essere stati convocati per il prossimo 29 ottobre dal Capo Segreteria Tecnica del Ministro Dott. Tullio Berlenghi, al tavolo tecnico avente ad oggetto ‘misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluoro – alchiliche da scarichi di acque reflue (PFAS)’, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare a Roma“, scrive in un post il Comitato Stop Solvay. “La riunione avrà come finalità quella di confrontare le posizione di tutti gli stakeholder coinvolti nella tematica“, concludono gli agguerriti componenti del Comitato.

Al tavolo tecnico siederanno l’Ispra, il Sistema Sanitario nazionale, Confindustria e il Ministero dell’Ambiente. A loro si aggiungeranno un rappresentante del Comitato Stop Solvay e uno delle Mamme NoPfas.