(Publiredazionale)

IMPERIA – Appuntamenti speciali dedicati alla stagione autunno-inverno 2020 per scoprire la città con il clima migliore d’Italia, con iniziative enogastronomiche e non solo!

Segnate in agenda:

· 6, 7 e 8 novembre – Festa dell’olio Nuovo: Olioliva

· dal 25 settembre all’8 dicembre – Imperia Extra Taste 2020

Due occasioni perfette per vivere esperienze autentiche a Imperia, godendo del verde, degli spazi aperti dell’entroterra imperiese e dei panorami mozzafiato sul mare, con la possibilità di praticare tante attività divertenti.

OLIOLIVA

La manifestazione in cui l’olio di oliva taggiasca, eccellenza imperiese, la fa da protagonista. Pur nel rispetto di tutte le normative anti-covid, dal 6 all’8 novembre il centro di Oneglia si animerà con bancarelle e mercatini per raccontare e valorizzare i prodotti agricoli di questo territorio.

IMPERIA EXTRA TASTE 2020

Buon cibo, natura, sport e cultura: “Imperia Extra Taste – Esperienze autentiche da vivere con gusto” ti farà conoscere la Città di Imperia grazie a pacchetti vacanza creati su misura secondo le tue esigenze.

Visite in frantoio e in cantina, degustazioni di vini tipici locali e assaggi di olio di cultivar taggiasca, ma anche escursioni a cavallo nella natura, camminate alla scoperta degli antichi borghi di Imperia, pedalate in mountain bike ed e-bike nell’entroterra o uscite in mare in barca a vela o motore…

Esperienze autentiche* per godere del clima soleggiato di Imperia anche nella tranquillità dell’autunno e dell’inverno e per andare alla scoperta di tutte le meraviglie di questa città, dalla costa all’entroterra.

Scopri Imperia su https://www.imperiaexperience.it/it

Imperia Extra Taste 2020:

Soggiorno in hotel/agriturismo/B&B + Esperienze

Crea ora la tua combinazione ideale e organizza il tuo soggiorno nella città con il Clima migliore d’Italia!

Per info e prenotazioni:

Sagittario Tours

[email protected]

+39 0183710751

www.sagittariotours.com