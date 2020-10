VALENZA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti in un alloggio in corso Garibaldi a Valenza per spegnere un principio di incendio avvenuto alle 2.30. I pompieri hanno lavorato un’ora per soffocare le fiamme che hanno colpito una poltrona.

La signora che vive nell’appartamento, a causa del fumo inalato durante il rogo, è stata trasferita in ospedale grazie all’assistenza fornita dal 118.