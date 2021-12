In carcere l’uomo che fermava i treni, incubo dei pendolari

PIEMONTE – Era l’incubo dei pendolari ma ora le sue azioni non perseguiteranno più i viaggiatori. “L’uomo che fermava i treni” è stato arrestato per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 47enne che periodicamente, in modo seriale, azionava i freni di emergenza dei convogli tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Sarebbero almeno 100 gli episodi contestati al cittadino bulgaro dedito a una pratica che faceva accumulare ore di ritardo ai treni.

L’ultima frenata forzata pochi giorni fa sul regionale proveniente da Genova verso il Piemonte ma a maggio era stato denunciato. Visto il numero degli episodi i giudici di Alessandria hanno deciso di arrestarlo.