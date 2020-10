ALESSANDRIA – I controlli della Polizia Ferroviaria nell’ultima settimana hanno portato a due denunce nell’Alessandrino. Un 44enne di origine portoghese è stato denunciato per porto d’armi abusivo. L’uomo, oggetto anche di un provvedimento di rintraccio, viaggiava con un zaino che custodiva un martelletto frangi-vetro e un coltello con lama da 9 centimetri. Nei guai anche un cittadino italiano anche lui denunciato per porto abusivo di armi. Lungo la tratta Genova-Torino è stato sorpreso con una lama da 6 centimetri e altre due da 8.

Complessivamente, in Piemonte e Valle d’Aosta, i controlli della Polfer hanno permesso di identificare 4.351 persone di cui 1216 stranieri, 330 minori e 815 con precedenti di Polizia. Il bilancio finale è stato di 21 persone indagate, 63 veicoli controllati, 280 pattuglie impegnate nelle stazioni e 7 in abiti civili per attività antiborseggio per contrastare i furti in danno ai viaggiatori. Ventuno i servizi lungo linea e 20 di ordine pubblico.