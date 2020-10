TORINO – Valichi presidiati e test rapido per chi arriva in Piemonte dalla Francia. È quanto in sintesi chiede Alberto Cirio durante un’intervista a Radio Capital. Il governatore piemontese ha annunciato che la Regione insieme alla Protezione civile allestirà punti di accesso e controlli rapidi “a tutti i valichi di confine con la Francia, dove i contagi sono altissimi“. Una decisione presa per garantire il presidio “massimo e assoluto” del territorio piemontese. Cirio ha anche ricordato che gli aeroporti “di Torino e di Roma sono stati i primi in Italia ad allestire la possibilità di fare controlli” con i Covid test point.