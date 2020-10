PIEMONTE – “Sono preoccupato ma non è che la situazione sarà migliore o peggiore tirando la monetina. La situazione sarà migliore o peggiore in base a delle decisioni che assumiamo adesso“. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio a Radio Capital a proposito di ipotesi di lockdown a Natale.

“Il Coronavirus – ha sottolineato – ci ha insegnato che ormai riusciamo a prevedere i 10-15 giorni di ondata sia in aumento sia in diminuzione per cui se vogliamo ragionare di salvare il Natale visto tutto ciò che questo comporta in termini di lavoro e occupazione e di ritorno economico per il territorio dobbiamo pensarci adesso“. “Le scelte vanno fatte oggi senza aspettare nemmeno un minuto“, ha aggiunto Cirio.