ALESSANDRIA – Beppe Sardi torna in televisione. Il cuoco d’adozione alessandrina è chiamato a tenere alto il nome della nostra città e del Piemonte a Cuochi d’Italia All Stars. Il programma in onda in primissima serata su Tv8 vedrà Sardi tornare a spadellare e creare le sue famose ricette. La trasmissione è iniziata il 12 ottobre, mentre al ‘nostro’ cuoco toccherà giovedì 22 ottobre. Appuntamento allora alle 19.30 per scoprire se Beppe ce la farà anche questa volta.