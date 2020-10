ALESSANDRIA – Nella sede alessandrina del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale sono riprese questo venerdì mattina le discussioni di laurea in presenza, sia per i corsi in Scienze biologiche e in Biologia, sia per il corso di laurea in Scienze ambientali e gestione del territorio. Era dal dicembre 2019 che gli studenti del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica non potevano celebrare il loro traguardo in Ateneo. La circostanza è stata sottolineata con entusiasmo dai presidenti dei due corsi di laurea, il professor Marco Cucco per la triennale in Scienze biologiche e la professoressa Maria Cavaletto per la magistrale in Biologia.

La prossima settimana si proseguirà per tutti gli altri corsi del Dipartimento. Lunedì 19 toccherà agli studenti della triennale e della magistrale in Informatica, giovedì quelli di Scienze chimiche oltre alla triennale in Scienza dei materiali.

“L’Università del Piemonte Orientale, sebbene lo scenario nazionale legato all’epidemia sia tutt’altro che stabile e rassicurante, sta cercando di offrire ai propri studenti un’esperienza accademica per quanto possibile normale” ha detto il professor Leonardo Marchese, direttore del Disit.