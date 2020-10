PIEMONTE – Se i contagi da Covid aumenteranno ancora nelle prossime settimane, non si escludono in Piemonte lockdown mirati salvaguardando, però, il più possibile scuole e attività produttive. Lo ha detto Bartolomeo Griglio, responsabile dipartimento prevenzione dell’ assessorato alla sanità del Piemonte illustrando insieme ad Antonio Rinaudo commissario coordinatore dell’Area scuola dell’Unita’ di crisi della Regione Piemonte l’aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi nella scuola inviato ieri dalla direzione sanità della Regione alle aziende sanitarie regionali.

“Se ne prossimi giorni si evidenzieranno situazioni di particolare rischio, parliamo di aree, ci potrebbero essere una serie di misure che saranno progressive, cercando di salvaguardare le attività produttive e le scuole“, ha sottolineato Gariglio precisando che “si sta mettendo in piedi un panel di misure che potrebbe servire nei cosiddetti lockdown limitati“.