ALESSANDRIA – I Vigili del Fuoco di Alessandria hanno lavorato questa notte, dalle 22.30 a mezzanotte, per spegnere le fiamme che hanno colpito una abitazione a Cascinagrossa, in via Gramsci. L’incendio ha investito la cucina e la veranda ma per fortuna non ha avuto conseguenze per le persone all’interno dell’alloggio.

È stato lo stesso proprietario a chiedere l’intervento dei pompieri.