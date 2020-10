TORINO – “A partire già da questo weekend è prevista la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica“. Questo l’annuncio, con tanto di ordinanza, fatto ieri sera da Alberto Cirio. Una chiusura volta a contrastare la diffusione del Covid-19 in Piemonte anche dopo il numero record dei contagi di martedì che ha visto oltre 1300 positivi in più di cui solo un 57% asintomatico.

Tuttavia vanno fatte delle precisazioni su cosa dice chiaramente la nuova ordinanza. In primis Cirio ha chiarito che a chiudere nel fine settimana saranno solo i centri commerciali non alimentari. Quindi il supermercato che vende generi di prima necessità resterà aperto anche il sabato e la domenica. A questa categoria si aggiungeranno le farmacie, gli studi medici, i locali di ristorazione e le tabaccherie. Insomma a chiudere saranno tutti quegli esercizi che non vendono prodotti considerati di prima necessità.

In parole povere nei grandi centri commerciali – al chiuso come all’aperto – non potranno restare aperti il sabato e domenica i negozi di elettronica, abbigliamento, le librerie, le cartolerie e gli esercizi commerciali che vendono gadget. “Sono scelte di rigore, prudenza e buon senso. Quello che possiamo fare oggi ci permette di non chiudere tra qualche settimana bar, ristoranti, parrucchiere, centri estetici e negozi“, ha spiegato Cirio.