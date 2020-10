PIEMONTE – Una imponente operazione di screening delle rsa piemontesi, per individuare eventuali contagi covid. Lo ha annunciato il Governatore Alberto Cirio: in tutte le case di riposo della regione, infatti, ogni 15 giorni saranno effettuati tamponi rapidi agli ospiti e agli operatori. I positivi al tampone rapido dovranno effettuare un secondo test molecolare e, in caso di confermato contagio, saranno isolati in strutture specifiche. Questa operazione durerà fino alla fine di gennaio.

“Partiremo già da questo giovedì” ha sottolineato il Governatore “abbiamo già a disposizione 60 mila test, tanti quanti il numero complessivo di anziani e lavoratori delle strutture. Dopo i 100 mila tamponi molecolari fatti dai primi mesi della pandemia fino alla metà di giugno, quando il virus ha di poco allentato la sua morsa abbiamo subito provveduto a inviare a tutte le rsa dei questionari per individuare la loro classificazione di rischio in base a tre parametri: capacità di prevenzione, isolamento e gestione ospite covid. Questi feedback saranno importanti anche per questa nuova operazione di monitoraggio. Non saranno le Asl a coordinare questo screening ma il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive, con il supporto della Protezione Civile e il conseguente alleggerimento così il lavoro delle Aziende Sanitarie”.

“Col tampone rapido alleggeriremo anche il numero di tamponi molecolari che dovranno essere richiesti al Sisp, solo nei casi di positività dei tamponi rapidi” ha ribadito Cirio “tutti i risultati saranno caricati nella piattaforma covid. Lo dico con orgoglio: garantiremo un controllo continuo. Abbiamo anche individuato le strutture d’appoggio dedicate esclusivamente a ospitare i pazienti positivi”.