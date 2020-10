PIEMONTE – La Regione Piemonte ha smentito la notizia riportata da AdnKronos rispetto a una nuova imminente ordinanza che imporrebbe il cosiddetto “coprifuoco”. “Non c’è in programma alcuna ordinanza in tal senso” ha specificato Palazzo Lascaris “Le misure attualmente in vigore sono state assunte martedì sera con le ultime ordinanze che prevedono misure rigorose, ma chirurgiche per colpire laddove l’assembramento è reale, cioè il trasporto scolastico e le aree dei grandi centri commerciali. Non quindi un blocco generalizzato, ma mirato e integrato poi dai sindaci laddove necessario. Eventuali altre restrizioni verranno prese in considerazione in base all’evoluzione del quadro epidemiologico”.