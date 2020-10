ALESSANDRIA – “Buona la prima! Sempre una bellissima esperienza, grazie mille a tutti per i messaggi che mi avete inviato“. Inizia con una vittoria l’avventura di Beppe Sardi a Cuochi d’Italia All Star in onda su Tv8. Lo chef alessandrino, che difende il nome del Piemonte nella trasmissione, ha superato in una gara tiratissima la concorrente dell’Abruzzo. Alla fine i giudici hanno premiato i due piatti presentati dal nostro Beppe. Appuntamento ora mercoledì 28 aprile per una nuova manche in salsa alessandrina.