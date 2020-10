PIEMONTE – Da lunedì 26 ottobre anche in Piemonte, come già avviene nella vicina Lombardia, sarà “coprifuoco” dalle 23 alle 5. Si potrà uscire di casa solo per motivi di salute, somma urgenza, lavoro, rientro al proprio domicilio, dimora o residenza. Potete scaricare qui il modulo dell’autocertificazione che dovrete portare sempre con voi in caso di spostamenti.