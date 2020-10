PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il 26 ottobre partirà la campagna stagionale di vaccinazione contro l’influenza. L’obiettivo della Regione Piemonte è di aumentare la copertura vaccinale, raggiungendo il 75% dei soggetti interessati.

Come ogni anno, il Servizio Sanitario Piemontese, attraverso i Medici di Famiglia, i Pediatri e i servizi vaccinali dell’Asl, offrirà gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condizioni di maggior rischio: ultrasessantenni e/o di persone che, pur avendo meno di 60 anni, soffrono di malattie croniche.

Come già accaduto negli ultimi anni, sono coinvolti anche i farmacisti che consegneranno i vaccini ai Medici di Famiglia e ai Pediatri, oltre che a sensibilizzare la popolazione.

La vaccinazione anti influenzale nell’attuale situazione epidemica per Covid è importante perché facilita la diagnosi differenziale tra infezione da Covid e influenza, impedisce il sovrapporsi di due malattie evitando un’azione sinergica dei due virus che può portare a quadri clinici gravi. L’accesso alla vaccinazione negli ambulatori dei Medici di Famiglia, dei Pediatri e negli ambulatori vaccinali dell’Asl dovrà svolgersi secondo modalità che garantiscano il rispetto delle norme di sicurezza.

Ciascun cittadino è invitato a contattare il proprio Medico di Famiglia o Pediatra per conoscere tempi e modalità di accesso. La vaccinazione negli ambulatori vaccinali dell’Asl verrà eseguita su appuntamento da prenotarsi ai seguenti numeri di telefono, dal lunedì al venerdì a partire da giovedì 29 ottobre:

Alessandria-Valenza 0131 306 999 Dalle 9 alle 16

Casale Monferrato 0131 865 999 Dalle 9 alle ore 16

Acqui Terme 0144 777 778-0144 777 674 Dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 15

Ovada 0143 826 659 – 0143 826 206 Dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 15

Novi Ligure – Tortona 0143 332 999 Dalle 9 alle 16

Di seguito, invece, le sedi degli orari degli ambulatori vaccinali dell’Asl di Alessandria.

Alessandria:

via Pacinotti 38, dal Lunedì al Venerdì dalle 11 alle 14;

via Buonarroti 18, 30/10 e 06/11, dalle 10 alle 13

via Perfumo 3S, Martedì e Mercoledì dalle 13,30 alle 15,30

Castellazzo Bormida: via San Giovanni Bosco 1, Lunedì e Giovedì dalle 11 alle 12.30

Felizzano: piazza P. Ercole 1 Lunedì e Giovedì dalle 10 alle 11, mercoledì dalle 09,30 alle 11,30

Tortona: Via Milazzo 1, dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 13

Castelnuovo Scrivia: piazza V. Veneto 15, Martedì 03/11 e Martedì 24/11 dalle 10,30 alle 13,30

Casale Monferrato: via Palestro 41, Martedì e Giovedì dalle 10.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30.

Trino: viale Ortigara 4, Lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12

Ozzano: Via Rivara 5, mercoledì 13.30 – 15

Vignale: via Besso 6, martedì dalle 10 alle 11.30

Valenza: Viale Santuario 74, dal Lunedì al Venerdì dalle 12,30 alle 15,30

Novi Ligure: via Papa Giovanni XXIII 1, Lunedì e Mercoledì dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 15, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12,30

Arquata Scrivia: via Libarna 267, dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12

Ovada: via XXV Aprile, 22, da Lunedì a Venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 15

Acqui Terme: Via Alessandria 1, da Lunedì a Venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 15

Moncalvo: via Giovanni Goria 9, Giovedì 10.30 – 12.30

Cerrina: via Casale Molino, 3, mercoledì 13.30 – 15

San Salvatore Monferrato: via Tarchetti 12, giovedì dalle 9 alle 12