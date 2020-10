ALESSANDRIA – Continuano a salire i numeri relativi ai cittadini risultati positivi al Covid-19 in provincia di Alessandria. Ieri il bollettino ha parlato di un incremento di 105 casi solo nell’Alessandrino, oltre duemila in tutto il Piemonte. Un trend in aumento che si rispecchia soprattutto nei centri zona. Nel comune di Alessandria si registrano alle 18.30 del 23 ottobre 2020 un totale di 370 positivi al Covid-19. Ovvero 3,95 ogni mille abitante su una popolazione complessiva di 93.719.

Stesso trend nelle restanti grandi città della provincia. A Ovada ci sono attualmente 39 malati, ovvero 3,45 ogni mille abitante mentre a Novi Ligure ce ne sono 69 il che vuol dire 2,44 ogni mille abitante. A seguire troviamo Acqui Terme con 44 positivi al Covid-19 (2,44 ogni mille abitante) e Casale Monferrato 53 (1,57 ogni mille abitante). A Tortona coloro che hanno contratto la malattia sono 42 (1,54 ogni mille abitante) e a Valenza sono 20 (1,07 ogni mille abitante).

Si tratta di un aumento considerevole rispetto al giorno precedente. Giovedì, infatti, i positivi ad Alessandria erano 331. Quindi si è verificato un incremento di 39 unità in appena 24 ore. Questa invece la situazione degli altri centri zona: Acqui Terme +3; Casale Monferrato +7; Novi Ligure +5; Ovada +3; Tortona +2; Valenza +2.