ALESSANDRIA – Triste notizia quest’oggi per Alessandria, colpita dalla scomparsa improvvisa dell’architetto Emanuele Gatti. Molto noto in città per i suoi trascorsi politici e anche per l’amore più volte dimostrato verso Alessandria, è stato trovato privo di vita nel suo appartamento in via dei Martiri. Saranno ora i Carabinieri del capoluogo ad accertarsi di quanto accaduto, anche se non si esclude un gesto anti conservativo. Sul profilo Facebook di Emanuele Gatti intanto, molti amici hanno lasciato messaggi di stupore e dolore per un gesto tanto forzato quanto inaspettato.

Coinvolto nella vita politica cittadina fino all’ultimo, nel 2017, durante le comunali, si era candidato tra le fila di Forza Italia. Prima ancora, nel 2016, salì alla ribalta per il suo impegno personale insieme ad altri cittadini nel rimettere a posto la via in cui risiedeva. Un’azione che catturò l’attenzione anche di Rai radio due. Aveva 61 anni ed era stato tra i protagonisti di Rilanciamo Alessandria.