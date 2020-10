ROMA – Da lunedì 26 ottobre 2020 entrerà in vigore in tutta Italia il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Lo stesso premier, nel corso di una conferenza stampa fiume, ha voluto spiegare il Decreto che sarà valido sino al 24 novembre 2020. Nel documento sono stati presi infatti ulteriori provvedimenti nel tentativo di contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19.

“Gli ultimi dati epidemiologici che abbiamo analizzato non ci possono lasciare indifferenti. L’analisi segnala una rapida crescita con la conseguenza che lo stress sul sistema sanitario nazionale ha raggiunto livelli preoccupanti“, ha esordito Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi. “Dobbiamo fare il possibile per proteggere salute ed economia. Di qui la necessità di misure più restrittive, che entreranno in vigore questa sera fino al 24 novembre“, ha spiegato.

Il presidente del Consiglio è poi entrato nel dettaglio del Dpcm: “La chiusura di teatri, sale concerto e cinema è stata una decisione particolarmente difficile, tra le altre. L’obiettivo è chiaro, vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica perché solo così riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Ma questo significa offrire risposta efficiente e cure adeguate a tutti i cittadini e scongiurare lockdown generalizzato, il paese non può più permetterselo“. Conte ha poi aggiunto: “Non abbiamo introdotto il coprifuoco, non è una parola che amiamo ma raccomandiamo di muoversi solo per motivi di lavoro, salute studio e necessità. e di non ricevere a casa persone che non siano del nucleo familiare“.

Conte ha poi concluso: “L’Italia è un grande Paese, l’abbiamo dimostrato la scorsa primavera, ce l’abbiamo fatta nella prima fase e ce la faremo anche adesso“. Il premier ha anche sottolineato che le misure prese adesso servono per evitare di chiudere tutto per Natale: “Riusciremo così ad affrontare dicembre e le festività natalizie con maggiore serenità“.