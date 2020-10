ROMA – Nella versione definitiva del Dpcm, firmata nella notte dal premier Giuseppe Conte, si parla anche degli spostamenti tra regioni, province e comuni. Il documento, infatti, “raccomanda fortemente” di “non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi“. Nel Decreto che avrà ufficialità dalla mezzanotte del 26 ottobre sparisce la specifica secondo cui era raccomandato di non spostarsi dal Comune di residenza, domicilio o abitazione. Il Governo avrebbe voluto inserire almeno il divieto tra Regioni, cosa però osteggiata dai vari Governatori.