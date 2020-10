TORTONA – In questi giorni al Liceo Peano di Tortona sono stati registrate alcune positività al covid 19. Lo ha sottolineato in una nota il dirigente scolastico dell’istituto Maria Rita Marchesotti. “La scuola si è mossa subito secondo le procedure previste dalla norma, seguendo le indicazioni dettate dalle autorità competenti. E’ stato tempestivamente contattato in tutte le occasioni il Dipartimento di Prevenzione, con il quale si è in costante relazione, e la sottoscritta ha disposto, in autonomia e in via precauzionale, che alcune classi svolgano le lezioni a distanza fino a quando vi sarà una formale comunicazione da parte delle enti preposti”.

“Sottolineo “a distanza”: il provvedimento della quarantena, a volte erroneamente usato e che giunge al termine del percorso attivato dall’ASL, è appunto di competenza delle strutture sanitarie, e non della scuola. E’ stato rigorosamente seguito il Protocollo che tutti voi avete potuto leggere pubblicato sul sito della scuola: distanziamenti, segnaletica orizzontale e verticale, presenze di gel disinfettante, distribuzione di mascherine chirurgiche, pannelli di plexiglas, frequente areazione delle aule, continua igienizzazione da parte dei collaboratori scolastici e così via”.

“Abbiamo acquistato tappetini appositi che abbiamo posto all’ingresso della scuola per poter igienizzare le suole di chi entra. Sono in arrivo i termoscanner, che andranno a sostituire le autocertificazioni (in ogni caso, i collaboratori scolastici rilevano la temperatura a chi ne fosse sprovvisto). La scuola ha fatto inoltre sanificare più volte da parte di una ditta specializzata gli ambienti, e la ditta provvederà a sanificare la palestra e le zone di transito dopo le elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali. Si stanno seguendo puntualmente le indicazioni previste dalla Regione Piemonte in materia di Istruzione e di Salute. La scuola sta prendendo tutte le precauzioni necessarie per gestire il contenimento del contagio, confrontandosi continuamente con il Dipartimento di Prevenzione”.

“Cosa non possiamo fare: non possiamo, in modo perentorio e assoluto, comunicare le generalità dello studente/operatore scolastico positivo al covid, al fine della tutela della privacy di ciascuno. Ricordo che la condizione di stato di salute si configura come dato sensibile, e perciò va protetto e salvaguardato”.

“Cosa possiamo fare, invece, insieme: possiamo far sì che il contagio venga arginato, contenuto e controllato, rispettando il Protocollo, il distanziamento, l’uso delle mascherine, igienizzandoci le mani. Ho visto, cari studenti, che all’interno della scuola, grazie anche agli orari scaglionati e agli ingressi diversificati, non si stanno creando assembramenti. Avete compreso l’importanza di queste misure, e spero di tutto cuore che queste precauzioni siano

veicolate anche al di fuori dell’istituzione scolastica”.

“Lo so, ci si sente smarriti, impauriti e indifesi di fronte alla grandezza di questo pauroso e impalpabile virus, ma sappiate che la scuola sta facendo e farà tutto quanto possibile, con la collaborazione di tutti, per farvi stare a scuola in sicurezza. Chiedo, oltre al continuo rispetto delle regole che vi rendono più sicuri, di controllare sempre più frequentemente (è importantissimo in caso di comunicazioni tempestive) la bacheca del registro elettronico”.