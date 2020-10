PIEMONTE – Uno studio, pubblicato sul portale del ministero della Salute, ha evidenziato quali sono le percentuali di rischio mortalità in base all’età per i soggetti che contraggono il Covid-19. Si tratta di uno studio che ha trattato i dati dei pazienti deceduti all’interno del nostro Paese dall’inizio della pandemia sino a fine estate. Nella scheda si va di 10 anni in 10 anni e per ogni decade si traccia la percentuale in base a quei pazienti che sono deceduti e risultati positivi al Covid-19.

Per la fascia d’età da 0 a 9 anni la percentuale è dello 0,2 mentre per quella da 10 a 19 è dello 0%. I dati iniziano a salire e a essere maggiormente significativi per i pazienti più grandi. Prima però bisogna tenere conto della fascia d’età 20-29 anni che ha un tasso di mortalità pari allo 0,1% mentre quella che va dai 30 ai 39 è dello 0,4%. Chi contrae il Covid-19 tra i 40-49 ha una percentuale di decesso dello 0.8%.

Con il salire dell’età sale anche il tasso di mortalità che è così suddiviso: 50-59 anni 2,5%; 60-69 anni 9,7%; 70-79 anni 24,4%; 80-89 anni 30.3; 90+ anni 25,1%.