ALESSANDRIA – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato per furto due giovani donne, rispettivamente di 27 e 19 anni, di origini straniere, sorprese dal personale di sicurezza del supermercato Esselunga di Alessandria mentre occultavano in un borsone generi di consumo per un valore di 500 euro.