MOLARE – Intorno alle 19 di lunedì, dopo la segnalazione del Sindaco di Molare, in accordo con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile di Ovada è intervenuta al Santuario delle Rocche dopo il cedimento di un’area durante i lavori di consolidamento del fronte franoso che si era aperto lo scorso autunno. I volontari di Ovada, coordinati dal responsabile provinciale Andrea Morchio, hanno posizionato una torre faro per monitorare il movimento e hanno fornito un generatore di corrente elettrica per ovviare alla mancanza di energia elettrica e riscaldamento a causa della rottura del quadro generale del convento.

I volontari e la Polizia municipale di Ovada hanno seguito dalla tarda mattinata di lunedì l’evolversi delle condizioni meteo che hanno determinato l’allerta arancione nella vicina Liguria. Non è stata registrata alcuna allerta nell’ovadese che ha visto però un notevole incremento dei corsi d’acqua provenienti dal territorio ligure.