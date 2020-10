PIEMONTE – Da lunedì 26 ottobre anche in Piemonte, come era già avvenuto nella vicina Lombardia, sono scattate le limitazioni sugli spostamenti dalle 23 alle 5. Uscire di casa è consentito ma solo per comprovate esigenze di salute, somma urgenza, lavoro, rientro al proprio domicilio, dimora o residenza. Questo aveva portato alla reintroduzione dell’autocertificazione.

Come spiega la Questura di Alessandria con il decreto numero 120, tuttavia, la Regione Piemonte ha sostituito il divieto di uscire dalle 23.00 alle 05.00 con la “raccomandazione di non spostarsi salvo che per lavoro, salute, studio, necessità o per usufruire di servizi non sospesi”. Essendoci ora una raccomandazione non è più necessaria l’autocertificazione.

Questo non vuol dire che in Piemonte sia cessato il coprifuoco. “Abbiamo preso misure dolorose ma condivise perché l’aumento del contagio degli ultimi giorni impone regole più rigide. Il sistema sanitario regionale piemontese e tutto il personale stanno facendo il massimo“, spiega il governatore Alberto Cirio. Che poi aggiunge in conclusione: “Il potenziamento dei posti letto, delle terapie intensive e dei laboratori ci permette di combattere questa battaglia con maggior forza, ma servono comunque misure di contenimento modulate sull’evolversi dell’epidemia. Per questo lavoriamo ogni giorno con gli altri Presidenti, il Ministero della Salute e i nostri epidemiologi, monitorando ora per ora la situazione, pronti ad assumere, con la prudenza che ci ha contraddistinto fin dall’inizio, ogni decisione si renda necessaria per tutelare la salute pubblica. D’accordo con i sindaci del territorio, abbiamo cercato di evitarlo intervenendo con misure chirurgiche, ma gli ultimi dati ci costringono a questa decisione”. A stabilirlo è l’ordinanza firmata il 23 ottobre dal ministro della Salute Roberto Speranza d’intesa con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia. Il coprifuoco è stato confermato dallo stesso ministro nel pomeriggio del 26 ottobre. Scarica qui l’Ordinanza 120 della Regione Piemonte.