PIEMONTE – Mancano infermieri in tutta Italia per fronteggiare l’emergenza covid-19, con situazioni drammatiche in Campania, dove mancano all’appello ben ben 10-12mila professionisti, seguita da Lombardia e Piemonte. La denuncia arriva dal presidente nazionale del sindacato degli infermieri ‘Nursing Up’, Antonio De Palma, che aggiunge: “A far scattare l’allarme, ben oltre la soglia di emergenza sono inoltre gli scenari interni, la disorganizzazione, il precariato, i nuovi turni massacranti, gli spostamenti ‘tappabuchi’ di colleghi da un reparto e da un ospedale all’altro, senza logica, penalizzando reparti no-Covid a irrimediabile rischio chiusura“.

De Palma presenta i dati del nuovo ‘report’, questa volta incentrato sui preoccupanti numeri della mancanza di infermieri nelle aree Covid della sanità pubblica. In Piemonte, spiega il sindacalista, mancano 3.500 infermieri per fronteggiare oggi la battaglia contro il Covid. Ma la situazione è problematica in buona parte del Paese spiega De Palma.