ALESSANDRIA – Questo martedì sera i detenuti del Carcere Cantiello e Gaeta di Alessandria hanno dato vita a una rumorosa forma di protesta: in molti hanno infatti sbattuto oggetti contro le grate delle celle. “Una manifestazione sintomo di malessere e preoccupazione per l’emergenza coronavirus in atto e le sue inevitabili conseguenze sulla vita carceraria” ha spiegato a Radio Gold la direttrice Elena Lombardi Vallauri “nei giorni scorsi avevamo percepito che tutto ciò sarebbe potuto accadere. Voglio precisare che tutto questo non sta però degenerando né in forme di violenza o in atti di vandalismo”.