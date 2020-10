VALENZA – “Il Patto per Valenza è un’idea nata in campagna elettorale che si sta concretizzando“. A dirlo il sindaco Maurizio Oddone. Il primo cittadino ha spiegato che un primo passo è stato fatto grazie “all’incontro dell’Assessore Regionale Andrea Tronzano con le rappresentanze delle realtà produttive della Città. E non deve avere un colore politico, i politici passano, ma la Città di Valenza resta. Questo è un patto per fare tornare Valenza ai livelli che ha sempre conosciuto. Lavorando in sinergia possiamo cogliere l’obiettivo, e questo sogno potrà diventare realtà”.

Di un primo passo operativo e di un risultato proficuo parla anche il vice-sindaco Luca Rossi che evidenzia come il Patto voglia essere “un accordo tra soggetti istituzionali, a partire da Comune di Valenza e Regione Piemonte e le associazioni di categoria per cercare di favorire lo sviluppo delle attività produttive sul territorio valenzano ed intercettare fondi europei, statali, regionali necessari a realizzare questo scopo”.

Il tavolo Patto per Valenza coinvolge, oltre al Sindaco, Confidustria-Aov, Confartigianato Alessandria, Cna Valenza, Consorzio Marchio di Valenza, Fondazione Mani Intelligenti, Foral Valenza, Camera di Commercio di Alessandria, Provincia di Alessandria.