PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono stati attivati oggi, giovedì 29 ottobre, i numeri telefonici ASL AL che permettono di prenotare le vaccinazioni contro l’influenza. La vaccinazione dei soggetti tra 0 e 14 anni viene effettuata negli ambulatori per le vaccinazioni pediatriche di tutti i Distretti ASL AL, sempre su prenotazione.

La vaccinazione è fortemente raccomandata ai piemontesi dai 60 anni in su e agli adulti e i bambini con patologie a rischio. Per tutte queste persone è gratuita. La vaccinazione negli ambulatori vaccinali dell’ASL AL verrà eseguita su appuntamento da prenotarsi ai seguenti numeri di telefono, dal lunedì al venerdì a partire da giovedì 29 ottobre 2020:



A differenza di quanto comunicato precedentemente, si segnala che non verranno effettuate vaccinazioni presso l’ambulatorio di Vignale.