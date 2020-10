PIEMONTE – Didattica a distanza al 100% per tutte le classi delle Superiori. Questo il provvedimento su cui sta lavorando in queste ore la Regione Piemonte. Cirio potrebbe così adottare una nuova ordinanza che porterebbe la fine della presenza in aula degli studenti. In mattinata è previsto un confronto finale con l’Ufficio scolastico regionale, che è già informato della intenzione della Regione. Il provvedimento dovrebbe essere in vigore da lunedì 2 novembre.