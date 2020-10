CASALE MONFERRATO – Era venerdì 16 ottobre scorso quando il primo cittadino di Casale Monferrato, Federico Riboldi faceva il punto sulle condizioni della strada che collega Terranova, una frazione monferrina, con Candia Lomellina, in provincia di Pavia. Il tratto era stato devastato dalle violenti precipitazioni che si erano abbattute sul territorio regionale durante i primi giorni di ottobre. Il capocantiere, Carlo Poggi, in merito all’avanzamento dei lavori allora in corso, aveva così commentato: “Sicuramente, entro fine mese, avremo la viabilità aperta“.

Promessa mantenuta, anche con qualche giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Venerdì 30 ottobre il tratto di strada, infatti, è stato riaperto alla viabilità. Positivo ed entusiasta il commento del sindaco casalese: “A 27 giorni dall’alluvione la strada che era stata spazzata via è di nuovo operativa. Più bella di prima. Una grande dimostrazione di efficienza del sistema pubblico e di grande capacità delle aziende coinvolte“.



A raccontare la riapertura – e il consueto taglio del nastro che, in un momento così importante per il territorio, non poteva di certo mancare -, un video pubblicato sulla pagina Facebook di Federico Riboldi. In apertura, il commento di Stefano Tonetti, sindaco di Candia Lomellina: “Ringraziamo le due Province, la Provincia di Alessandria e la Provincia di Pavia, per questi lavori che sono avvenuti in meno di un mese. Il 2 ottobre la strada veniva spazzata via dall’esondazione del fiume Sesia e oggi siamo già qui a riattivarla. È veramente un record. Non potevamo rimanere ancora così separati da Casale“.

“Qualche mese fa” ha detto Riboldi “Stefano ed io abbiamo brindato su questo ponte alla riapertura dei confini tra Piemonte e Lombardia. Poco dopo, l’evento alluvionale ha colpito molte case di Candia e di Casale e ha interrotto questa strada”. Numerosi i danni registrati. “Ci siamo presi l’impegno – ha spiegato Riboldi – di riaprire la strada entro un mese e ce l’abbiamo fatta con tre giorni di anticipo. Questa è una grande vittoria per la pubblica amministrazione“.



Infine, Riboldi ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati per garantire il ripristino della Terranova-Candia. Tra questi: Gianfranco Baldi, Presidente della Provincia di Alessandria, Paolo Platania e Barbara Rolandi, dirigente e capo-reparto della viabilità della Provincia, Matteo Balbo di Allara Spa e Carlo Poggi. Il capocantiere “non si è risparmiato, ha lavorato giorno e notte e ci ha permesso di avere di nuovo il collegamento tra Piemonte e Lombardia“.

Il Presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, con un breve intervento ha ringraziato in particolar modo la Regione Piemonte per la velocità con la quale i fondi necessari alla realizzazione dei lavori sono stati stanziati.