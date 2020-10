ALESSANDRIA – L’aumento dei casi positivi da covid-19 ad Alessandria è meno significativo rispetto ai giorni scorsi ma comunque in salita. L’ultimo resoconto parla di 32 contagi in più rispetto a giovedì.

Sotto la decina i numeri in tutti gli altri centrizona: Acqui Terme +9, Novi +8, Tortona +6, Valenza +1. Addirittura in calo a Casale (-12) e a Ovada (-8). Rispetto al resto della regione Alessandria è al terzo posto per rapporto cittadini positivi-abitanti con una percentuale dello 0.69%. Peggio continuano a fare Cuneo (+0.98%), Novara (+0.70%).

Photo by Glen Carrie on Unsplash