ALESSANDRIA – Salgono ancora i dati dei positivi al coronavirus ad Alessandria con un incremento in base ai dati aggiornati alle 18:30 di sabato 31 ottobre di 65 casi. Il totale dei casi per abitanti ora porta la città al secondo posto, dietro Cuneo, con un indice dello 0.75%. In tutta la provincia, a differenza di sabato, l’ultimo aggiornamento non riporta decrementi ma solo un aumento di casi covid, tranne Tortona, dove si segnala una riduzione di 2 unità.