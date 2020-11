TORINO – “È una giornata importante e delicata e dobbiamo essere molto lucidi e razionali, per raggiungere le scelte giuste per i nostri territori. Le misure devono essere necessariamente nazionali, perché dalla Valle d’Aosta alla Calabria il virus c’è ovunque e sta crescendo ovunque“. Le parole sono quelle del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che dai microfoni di Sky Tg24 ha lanciato il suo personale appello al Governo. “Non è possibile intervenire a pezzi, bisogna intervenire tutti insieme, con un modulo che preveda le responsabilità di Regioni e Governo, che sia completo e che dia una prospettiva. Quello che non vedo oggi è una prospettiva da dare al Paese“, ha spiegato. Il Governatore si mette di traverso alla possibile decisione di un lockdown mirato a seconda dell’incremento territoriale dei contagi da coronavirus.